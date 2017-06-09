Caixa faz atendimento no sábado para pagar FGTS em Paranaíba

Diante do ocorrido no início do mês de maio – com a explosão de caixas eletrônicos durante uma tentativa de assalto –, a agência Paranaíba está em reforma e apenas o autoatendimento estará funcionando no amanhã (10) e durante a semana, a partir de segunda-feira (12), das 8h às 18h.

Valores até R$ 1.500,00 podem ser sacados no autoatendimento, somente com a senha do cidadão. Para valores até R$ 3.000,00, o saque pode ser realizado com o Cartão do Cidadão e senha no autoatendimento, lotéricas e correspondentes Caixa.

Valores acima de R$ 3.000,00, os saques devem ser feitos nas agências CAIXA das cidades vizinhas, Aparecida do Taboado e Cassilândia.

Relembre o caso

Bandidos fortemente armados explodiram na madrugada do dia 10 de maio os caixas eletrônicos da agência.

De acordo com a Polícia Civil, por volta das 2h (de MS), vários homens usaram explosivos para explodir os terminais de autoatendimento. A agência ficou praticamente destruída.