Caças da Marinha geram curiosidade entre moradores de Aquidauana

Exercício militar
Aeronaves ficam em Mato Grosso do Sul até o dia 26 de junho para realização de exercício militar
O som das aeronaves da Marinha do Brasil chamou a atenção dos aquidauanenses no início da tarde desta terça-feira (13). Muitos moradores usaram as redes sociais e o aplicativo WhatsApp para comentar o fato.
“Os Ets estão invadindo Aquidauana”, brincou um dos leitores de O Pantaneiro. Em nota, a Marinha explica que as aeronaves “Caça” AF-1 (A-4KU Skyhawk) pertencentes ao 1º Esquadrão de Aviões de Interceptação e Ataque (VF-1), localizado na Base Aérea Naval de São Pedro da Aldeia, estão em Mato Grosso do Sul de 5 a 26 de junho para realizar exercícios com militares do Comando do 6° Distrito Naval.
Por este motivo, as equipes farão sobrevôos pelo Estado, como parte das atividades. Ainda de acordo com a Marinha, os caças Skyhawk, designados como AF-1 Falcão (N-1021), monoplace, por possuir apenas 1 lugar e AF-1A Falcão (N-0604), biplace, por possuir dois lugares estão realizando adestramento de Guia Aéreo Avançado.
Loterias
Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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