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Exercício militar

Caças da Marinha geram curiosidade entre moradores de Aquidauana

Aeronaves ficam em Mato Grosso do Sul até o dia 26 de junho para realização de exercício militar

Flavio Brito

Publicado em 13/06/2017 às 14:40

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O som das aeronaves da Marinha do Brasil chamou a atenção dos aquidauanenses no início da tarde desta terça-feira (13). Muitos moradores usaram as redes sociais e o aplicativo WhatsApp para comentar o fato. 

“Os Ets estão invadindo Aquidauana”, brincou um dos leitores de O Pantaneiro. Em nota, a Marinha explica que as aeronaves “Caça” AF-1 (A-4KU Skyhawk) pertencentes ao 1º Esquadrão de Aviões de Interceptação e Ataque (VF-1), localizado na Base Aérea Naval de São Pedro da Aldeia, estão em Mato Grosso do Sul de 5 a 26 de junho para realizar exercícios com militares do Comando do 6° Distrito Naval. 

Por este motivo, as equipes farão sobrevôos pelo Estado, como parte das atividades. Ainda de acordo com a Marinha, os caças Skyhawk, designados como AF-1 Falcão (N-1021), monoplace, por possuir apenas 1 lugar e AF-1A Falcão (N-0604), biplace, por possuir dois lugares estão realizando adestramento de Guia Aéreo Avançado.

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