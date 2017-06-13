“Caças” da Marinha sobrevoam Aquidauana a 700 km/h

O treinamento realizado pela Marinha do Brasil com dois “caças” no céu de Aquidauana reúne o esquadrão vindo do Estado do Rio de Janeiro e mais 15 militares lotados em Ladário (MS). De acordo com o Capitão-de-Corveta da Marinha, Marcos Henrique Fernandes da Silva, as aeronaves voam a uma velocidade aproximada de 420 nós, o que que representa mais de 700 km/h. Os caças estão baseados em Campo Grande.

“É um treinamento que a gente está fazendo, de Guia Aéreo Avançado, que nada mais é do que um apoio de fogo aéreo prestado pelas aeronaves para apoiar a tropa interna. Então, a tropa interna guia a aeronave para determinados para causar uma linha de destruição, destruir uma ponte destruir um aeródromo, enfim qualquer alvo que seja de interesse da tropa interna. Então, essa tropa planeja a destruição desse e vai fazendo o guiamento da aeronave”, explicou o Capitão-de-Corveta da Marinha.

As aeronaves “Caça” AF-1 (A-4KU Skyhawk) pertencentes ao 1º Esquadrão de Aviões de Interceptação e Ataque (VF-1), localizado na Base Aérea Naval de São Pedro da Aldeia (RJ), chegaram ao Estado na semana passada para o treinamento com os militares do Comando do 6° Distrito Naval. A previsão é que fiquem por aqui até a quinta-feiroa ou sexta-feira.

As equipes farão sobrevoos pelo Estado, como parte das atividades. Ainda de acordo com a Marinha, os caças Skyhawk, designados como AF-1 Falcão (N-1021), monoplace, por possuir apenas 1 lugar e AF-1A Falcão (N-0604), biplace, por possuir dois lugares estão realizando o chamado adestramento de Guia Aéreo Avançado.