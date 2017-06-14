Enquanto asfalto não chega, moradores de Piraputanga enfrentam atoleiro

O início das obras de pavimentação da Estada Parque de Piraputanga é esperado pelos moradores dos distritos de Aquidauana, incluindo Camisão e Palmeiras. Toda vez que chove, os moradores enfrentam as dificuldades trazidas pelos atoleiros na região. Fotos postadas na rede social Facebook mostram a situação depois das últimas chuvas.

O vereador Youssef Saliba (PDT) fez uma solicitação à Agesul para que sejam feitos reparos emergenciais, antes que sejam iniciadas as obras para a colocação do asfalto. De acordo com o vereador aquidauanense, a promessa do governador Reinaldo Azambuja é a de que as obras sejam iniciadas em julho, ou assim que for assinado o contrato com a empresa vencedora da licitação. O processo licitatório foi realizado na manhã de ontem (13), em Campo Grande.

Saliba informou à equipe de reportagem de O Pantaneiro que havia feito a solicitação de reparos há três semanas e que foi informado de que as maquinas estavam realizando trabalhos em Terenos. Segundo vereador, uma nova solicitação com urgência nos reparos foi feita nesta terça-feira. Saliba disse ainda que membros da comunidade fizeram a doação de cascalho para a recuperação provisória da estrada. Jorge Faria, Teleco e Ivo se comprometeram a doação.

“Sem contar com o risco que as pessoas passam em uma estrada como está a nossa. Nem todos moradores têm carro com tração nas quatros rodas. Já houve vários acidentes”, afirma uma moradora, por meio de postagem no Facebook.