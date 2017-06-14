Enquanto asfalto não chega, moradores de Piraputanga enfrentam atoleiro

Distrito
Moradores da região usaram o Facebook para divulgar a precariedade da estrada
O início das obras de pavimentação da Estada Parque de Piraputanga é esperado pelos moradores dos distritos de Aquidauana, incluindo Camisão e Palmeiras. Toda vez que chove, os moradores enfrentam as dificuldades trazidas pelos atoleiros na região. Fotos postadas na rede social Facebook mostram a situação depois das últimas chuvas.
O vereador Youssef Saliba (PDT) fez uma solicitação à Agesul para que sejam feitos reparos emergenciais, antes que sejam iniciadas as obras para a colocação do asfalto. De acordo com o vereador aquidauanense, a promessa do governador Reinaldo Azambuja é a de que as obras sejam iniciadas em julho, ou assim que for assinado o contrato com a empresa vencedora da licitação. O processo licitatório foi realizado na manhã de ontem (13), em Campo Grande.
Saliba informou à equipe de reportagem de O Pantaneiro que havia feito a solicitação de reparos há três semanas e que foi informado de que as maquinas estavam realizando trabalhos em Terenos. Segundo vereador, uma nova solicitação com urgência nos reparos foi feita nesta terça-feira. Saliba disse ainda que membros da comunidade fizeram a doação de cascalho para a recuperação provisória da estrada. Jorge Faria, Teleco e Ivo se comprometeram a doação.
“Sem contar com o risco que as pessoas passam em uma estrada como está a nossa. Nem todos moradores têm carro com tração nas quatros rodas. Já houve vários acidentes”, afirma uma moradora, por meio de postagem no Facebook.
Loterias
Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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