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Sicredi Centro-Sul MS levará agência móvel para municípios do interior

Caminhão ficará estacionado em pontos de fácil acesso da comunidade e equipe receberá os visitantes

Flavio Brito

Publicado em 22/06/2017 às 14:34

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Com intuito de apresentar o Sicredi como instituição financeira cooperativa de todos, a Sicredi Centro-Sul MS levará a cinco municípios da área de atuação a agência móvel, um caminhão adaptado que tem por objetivo atender aos associados da Cooperativa e visitantes e estreitar o relacionamento com os moradores dos municípios. Do dia 26 de junho a 1 de julho, a agência móvel percorrerá as cidades de Anaurilândia, Batayporã, Angélica, Douradina e Fátima do Sul.

A agência móvel ficará estacionada em pontos de fácil acesso da comunidade e durante todo o dia uma equipe de colaboradores estarão recebendo os visitantes para apresentar e oferecer diversos produtos e serviços da Cooperativa, como opções para investimentos, linhas de créditos e outras soluções financeiras. Além disso, aqueles que já quiserem se associar a instituição terão a sua chance, basta comparecer com cópias do RG, CPF, comprovante de residência e comprovante de renda.

Na ocasião, os visitantes também poderão conhecer a campanha promocional “Poupar e Viajar é Tudo de Bom”, que sorteará ao longo do ano 55 viagens para os associados, pessoa física ou jurídica, que investirem em poupança ou depósito a prazo na Cooperativa. O primeiro sorteio será realizado no dia 28 julho em cada agência da Sicredi Centro-Sul MS e distribuíra 26 vouchers de viagens nacionais no valor de R$ 4 mil.

Estrutura

Com objetivo de proporcionar mais conforto aos associados e visitantes, a agência móvel é totalmente climatizada, possui recepção com sofá, uma sala VIP para reunião com sistema de comunicação e ainda tem aquele cafezinho. O caminhão possui 15 metros de comprimento, área interna de 40 metros quadrados e um espaço confortável que proporciona agilidade no atendimento aos associados e visitantes.

De acordo com o presidente da Sicredi Centro-Sul MS, Sadi Masiero, a agência móvel será mais uma oportunidade para fortalecer a presença do Sicredi como instituição financeira da região. “O caminhão pertence a Cooperativa Sicredi União PR/SP, e com um ato de cooperativismo foi emprestado para nós, trazendo mais mobilidade e servindo como um reforço institucional. Com esta agência móvel poderemos dar um suporte as nossas agências e ir a alguns municípios que, quem sabe futuramente, instalaremos um ponto de atendimento”, enfatiza o presidente.

Segundo o diretor executivo da Sicredi Centro-Sul MS, Giorgio Martins Bonato, a estrutura móvel servirá como apoio e divulgador dos diferenciais da instituição financeira cooperativa. “Nela poderemos satisfazer toda a demanda das comunidades, agilizando o atendimento ou estreitando o relacionamento com aqueles que, assim como nós, acreditam na força da cooperação e buscam produtos e serviços financeiros que carregam desenvolvimento não só para si, mas para toda a comunidade”, finaliza o diretor.

Programação


Dia 26/06 - Anaurilândia
Dia 27/06 – Batayporã
Dia 28/06 - Angélica
Dia 29/06 - Douradina
Dia 30/06 e 1/07 - Fátima do Sul

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