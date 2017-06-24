'Lobisomem' brasileiro é perseguido e executado em cemitério na fronteira

Um brasileiro identificado como Roberto dos Santos, 31, foi executado a tiros na manhã desta quinta-feira (22) em um cemitério de Zanja Pytã, cidade do Paraguai localizada no Departamento de Amambay, distante a 16 km da capital do departamento, Pedro Juan Caballero que faz fronteira com o Brasil, em Ponta Porã, cidade a 314 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com informações, a vítima seria um andarilho que se passava por 'Lobisomem' no cemitério da cidade. Ele foi encontrado com uma facada e marcas de cinco tiros. De acordo com o site Porã News, populares que faziam visita no cemitérios viram o corpo já sem vida em meio aos túmulos e acionaram a polícia.

A Divisão de Homicidios acreditam que na noite desta quarta-feira (21), ele teria invadido alguma residência na região com o intuito de realizar pequenos furtos. Porém ele então teria sido descoberto e perseguido.

Em fuga, Roberto entrou no cemitério onde foi executado. O corpo da vitima foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) do Hospital Regional de Pedro Juan Caballero à espera de seus familiares.