'Lobisomem' brasileiro é perseguido e executado em cemitério na fronteira

Geral
Encontrado com uma facada e cinco disparos
Um brasileiro identificado como Roberto dos Santos, 31, foi executado a tiros na manhã desta quinta-feira (22) em um cemitério de Zanja Pytã, cidade do Paraguai localizada no Departamento de Amambay, distante a 16 km da capital do departamento, Pedro Juan Caballero que faz fronteira com o Brasil, em Ponta Porã, cidade a 314 quilômetros de Campo Grande.
De acordo com informações, a vítima seria um andarilho que se passava por 'Lobisomem' no cemitério da cidade. Ele foi encontrado com uma facada e marcas de cinco tiros. De acordo com o site Porã News, populares que faziam visita no cemitérios viram o corpo já sem vida em meio aos túmulos e acionaram a polícia.
A Divisão de Homicidios acreditam que na noite desta quarta-feira (21), ele teria invadido alguma residência na região com o intuito de realizar pequenos furtos. Porém ele então teria sido descoberto e perseguido.
Em fuga, Roberto entrou no cemitério onde foi executado. O corpo da vitima foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) do Hospital Regional de Pedro Juan Caballero à espera de seus familiares.
Loterias
Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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