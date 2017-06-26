Lombadas eletrônicas no interior são verificadas por técnicos da AEM-MS

A Agência Estadual de Metrologia (AEM-MS), órgão delegado do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), vinculada à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), é responsável pelas verificações de Medidores de Velocidades.

As equipes da AEM-MS fazem a verificação inicial (obrigatória antes de ser colocada em uso) e a verificação periódica (obrigatória do ano) ou eventual (todas às vezes que o equipamento receber manutenção) com objetivo de proporcionar segurança aos usuários quanto à real velocidade registrada pelo equipamento.

Para receberem os Laudos de Verificações, os medidores de velocidades, popularmente conhecido como lombadas eletrônicas, recebem a repetição de cinco ensaios (quando a verificação for periódica ou eventual) e 10 ensaios quando a verificação for inicial, em cada faixa de rolamento.

Na semana de 19 a 23 de junho, foram verificadas 26 pistas de rolamentos tanto periódicas quanto eventuais. Nos municípios onde essas lombadas foram verificadas: Guia Lopes da Laguna, Nova Andradina, Bataguassu e Três Lagoas, todos os instrumentos foram aprovados.

Caso haja dúvida sobre a verificação da lombada ou radar, o Inmetro disponibiliza um portal para consultas de instrumentos que pode facilitar o acesso às informações sobre a verificação e validade de Medidores de Velocidade (“Radares e Lombadas”).

Para consulta, tenha em mãos o número do Inmetro e o de Série do instrumento que deseja consultar. No site da Agência Estadual de Metrologia, clique no botão Serviço Online, selecione Consulta de Instrumentos, insira o tipo de instrumento desejado, preencha as informações necessárias e clique em Consultar.

Os consumidores que necessitarem de outros esclarecimentos podem obter informações através da Ouvidoria da AEM-MS pelo número 0800-67-5220.