Famílias flagram sucuri de 10 metros atravessando estrada em Terenos

Uma sucuri com cerca de 10 metros foi vista atravessando uma estrada na área rural de Terenos - distante 25 km de Campo Grande. Duas famílias voltavam de uma fazenda na região e precisaram parar e esperar o animal cruzar a estrada.

Ângelo da Silva Reis, 38, conta que estavam com a esposa e as filhas e um carro e seguia viagem junto com o cunhado e a famílias em outro veículo. Por volta das 15h do domingo (25), eles precisaram parar na estrada e esperar por quase meia hora até a cobra atravessar.

Os dois parentes desceram dos carros, se aproximaram da cobra e registraram o momento em fotos e vídeos. Aparentemente a sucuri tinha acabado de comer, por isso estava grande e rastejando bem lentamente. "Ela era enorme. A maior que eu ja vi", conta.

Enquanto os homens contemplavam a aparição, as crianças choraram de medo dentro dos carros. "Ah deu um pouco de medo, principalmente por que a família estava junto. Mas nós só chegamos perto e deixamos ela ir embora".

Apesar de tudo ter dado certo, o Tenente Coronel Queiroz da PMA (Polícia Militar Ambiental) afirma que eles se arriscaram e a orientação é de não se aproximar do animal silvestre em hipótese alguma, já que pode sim ser um risco para as pessoas e para a cobra.

Em relação ao tamanho, ele afirma que está dentro dos padrões do Estado. "Para o Mato Grosso do Sul é comum uma cobra dessa, ainda mais na área rural", afirma o militar especializado na área.