Divulgados os gabaritos do concurso Técnico Administrativo da Uems

A Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura de Mato Grosso do Sul (Fapems) divulgou os gabaritos oficiais do concurso para Técnicos Administrativos da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems) realizado no dia 18 de junho. Os resultados foram publicados na edição nº 9436 no Diário Oficial do Estado (DOE).

O edital do concurso inclui os cargos de Assistente Administrativo (34 vagas/nível médio) e de Técnico Administrativo (24 vagas/nível superior) distribuídas em unidades universitárias de 11 municípios do Estado.

Dentre as vagas específicas para Assistente Administrativo foram oferecidas Auxiliar de Laboratório de Biologia e de Química (6); Designer Gráfico-Arte Finalista (1); e Técnico em Agropecuária (2). Para Técnico Administrativo, dentre as vagas específicas, foram ofertados os cargos de Administrador de Redes (1); Analista de Sistemas (1) e de Contador (1). Confira os gabaritos.