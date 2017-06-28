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Edital da Polícia Civil fica aberto até 10 de julho

As provas escritas, por exemplo, serão em datas e horários diferentes, o que vai permitir que o candidato possa disputar, por exemplo, a vaga de escrivão e investigador

Flavio Brito

Publicado em 28/06/2017 às 14:22

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O Governo do Estado vai realizar concurso para a polícia civil, para os cargos de delegado, escrivão e investigador. O edital foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE)  de ontem. O período de inscrição vai até às 17h do dia 10 de julho. São 30 vagas para delegado (salário de R$ 14.978,26), 100 para escrivão e 80 para investigador, com salário atual de R$ 3.888,26, acrescido do abono de R$ 300,00.

Ao todo, o concurso terá nove etapas, sendo a primeira a prova escrita. Outra novidade é que o exame de formação (academia) é eliminatório. Quanto a idade, o edital fixa que, para concorrer às vagas, o candidato tem que ter no mínimo 21 e no máximo 45 anos.

O edital de concurso da Polícia Civil tem 61 páginas e traz algumas inovações em relação aos concursos anteriores. As provas escritas, por exemplo, serão em datas e horários diferentes, o que vai permitir que o candidato possa disputar, por exemplo, a vaga de escrivão e investigador. Mas para isso ele tem que fazer duas inscrições, e a taxa para se habilitar para o concurso é de R$ 197,00. Para o cargo de delegado é exigido bacharelado em direito, e para os outros dois cargos, qualquer curso de nível superior. 

Para este concurso, optou-se pela descentralização dos locais das provas escritas. Para delegado, a prova será aplicada em Campo Grande no dia 20 de agosto e para escrivão e investigador, no dia 17 de setembro, na Capital, Dourados e Paranaíba. Outra inovação é que o edital traz todo o cronograma do concurso. Fizeram parte da Comissão de Concurso, além de servidores da SAD, representantes da Associação dos Delegados da Polícia Civil (Adepol), Sindicato dos Policiais Civis (Sinpol) e Procuradoria-Geral do Estado (PGE).

Candidatos de outros estados poderão fazer o concurso nas cidades mais próximas e assim ter menos despesa. E ainda não correm o risco de chegar atrasado nos locais do concurso.

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