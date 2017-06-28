Supermercados Princesa sorteiam ganhadores da Promoção do Mês

Os ganhadores da “Promoção do Mês”, realizada pelos Supermercados Princesa foram revelados no sábado (24), por meio de sorteio. A promoção é uma parceria dos Supermercados Princesa para os clientes que compraram o macarrão Nissin Miojo e preencheram o cupom para concorrer.

Foram sorteados fogões e bicicletas nas quatro unidades dos Supermercados Princesa. Na loja 1, em Aquidauana, Siméia de Lima Medeiros foi a ganhadora de uma bicicleta. Na loja 2, em Anastácio, Maria Aparecida da Silva ganhou um fogão. Na loja 3, também em Aquidauana, Eluterio da Silva levo um fogão para casa. Na loja 4, em Miranda, Beatriz Rocha, foi a ganhadora de uma bicicleta.