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Seis agências dos Correios têm energia cortada em MS

Denúncia foi feita pelo sindicato que representa os trabalhadores da empresa

Flavio Brito

Publicado em 29/06/2017 às 15:43

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Um “apagão” pegou de surpresa funcionários e usuários dos Correios em seis agências da estatal no Mato Grosso do Sul nesta quarta-feira (28).  Por falta de pagamento das faturas, as agências tiveram a energia suspensa, comprometendo o atendimento, divulgou hoje (29), o sindicato que representa a categoria. Em uma das agências, o corte foi efetuado no momento em que usuários eram atendidos, garante a entidade, em nota divulgada à imprensa.

O corte de energia suspendeu o funcionamento de agências nos municípios de Douradina, Bataguassu, Taquarussu, Sonora, Nova Andradina (agência no distrito de Casa Verde) e Campo Grande (agência Piquiri).

Para a presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios no estado, Elaine Regina Oliveira, o corte de energia é mais um capítulo da deterioração da gestão da empresa e não ocorre por falta de recursos financeiros. 

“É má gestão, é crise na gestão da empresa. O governo Temer, e o presidente dos Correios nomeado por ele, Guilherme Campos, não têm nenhum compromisso com a manutenção de um Correios público e de qualidade. Há tempos, estamos dizendo que estão sucateando deliberadamente os Correios para a sua privatização.  Dez agências já foram fechadas no estado, sendo a última no distrito de Quebra-Côco, deixando a população sem opção para pagamentos e recebimento de aposentadorias, além dos serviços normais dos Correios”.

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