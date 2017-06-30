Concluída a 4ª etapa do MS Mais Seguro com mais de 600 viaturas entregues aos 79 municípios de MS

Com a entrega de viaturas em Corumbá na quarta-feira (28), a 4ª etapa do programa MS Mais Seguro alcançou todos os municípios sul-mato-grossenses com novas viaturas. Os investimentos feitos em veículos, armamentos e equipamentos alcançaram R$ 76 milhões e deverão chegar R$ 115 milhões com o total de ações previstas pelo Programa.

A 4ª etapa do Programa está sendo concluída doze meses após o lançamento do Programa. Na ocasião, o governador Reinaldo Azambuja anunciou investimentos de R$ 96,4 milhões para reestruturação da segurança pública sul-mato-grossense. Mais que cumprir a promessa, o Governo do Estado ampliou os recursos em cerca de R$ 20 milhões elevando o montante para R$ 115 milhões.

A diferença correspondeu a novas melhorias além das que já estavam previstas inicialmente. Entre elas, está a entrega da maior frota já recebida pelo Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul. Por meio dos recursos, foi possível também a aquisição de mais de 600 viaturas já enviadas a todos os municípios do Estado. Somente nesta quarta etapa foram mais de 300 veículos. Foram adquiridas ainda munições e armamentos que reforçaram todas as forças policiais do Estado.

“Isso tudo se deu durante a maior crise que nosso País já viveu”, lembrou Reinaldo Azambuja em uma das solenidades. “Fizemos um empenho enorme para criar uma condição de tranquilidade à população de MS”, destacou.

O secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, José Carlos Barbosa, também lembrou do cenário de dificuldade em que os investimentos foram feitos. “Devido ao momento de crise pela qual o Brasil passa muita gente não acreditava que teríamos esses investimentos, e o Governo há pouco mais de um ano está executando o MS Mais Seguro”, enfatizou.

De acordo com o governador, o programa de reestruturação das forças policiais do Estado é, sem dúvida nenhuma, o maior lançado de um Governo voltado para a área da segurança pública e o trabalho não termina com a entrega das viaturas.

“É muito importante que possamos oferecer aos nossos policiais e bombeiros melhores condições de trabalho com a aquisição de novas armas, coletes, equipamentos, entre outras melhorias. As viaturas estão complementando um trabalho que já é realizado pelas nossas forças, além de proporcionar uma maior sensação de segurança para a população sul-mato-grossense”, completou.

As solenidades de entrega das viaturas pela 4ª etapa do MS Mais Seguro ocorreram de forma regionalizada em diversos pontos do Estado e alcançaram os 79 municípios sul-mato-grossense. Somente em Campo Grande, foram 115 novos veículos para atender também às Polícias dos municípios de Bandeirantes, Corguinho, Jaraguari, Nova Alvorada do Sul, Ribas do Rio Pardo, Rio Negro, Rochedo, Sidrolândia e Terenos. Outras 21 foram destinadas a atender o Corpo de Bombeiros.

A Capital recebeu ainda um helicóptero para policiamento aéreo. Criado para reestruturar a Segurança Pública do Estado, o MS Mais Seguro está em sua quarta etapa e os investimentos já empregados somam R$ 76 milhões. No total, as entregas irão alcançar os R$ 115 milhões. Na primeira, foram entregues 230 novos armamentos, 137 equipamentos de proteção individual e 67 viaturas, com investimentos de R$ 6,8 milhões.

A segunda entrega contou com 903 munições, 265 armas, 2.383 equipamentos de proteção pessoal e 154 viaturas, que somaram R$ 11 milhões. Na terceira etapa, foram 85 viaturas, 60 armamentos e 3.582 equipamentos de proteção no valor de R$ 14 milhões. Nesta quarta etapa, foram entregues mais de 300 viaturas e 200 armamentos.