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MS-395 começa a ser restaurada a partir da próxima semana

Flavio Brito

Publicado em 30/06/2017 às 15:35

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Parte do pacote de rodovias construídas pela Companhia Energética de São Paulo (Cesp) em contrapartida da construção da Usina de Porto Primavera nos ano de 2002, a rodovia MS-395 passará pela primeira vez por uma intervenção significativa. O Governo do Estado assina na próxima semana a ordem inicial de serviço  e inicia os trabalhos que irão mudar a realidade da rodovia.

Não projetada para suportar o intenso tráfego de caminhões que escoam celulose e eucalipto na região leste de Mato Grosso do Sul, a condição da rodovia veio se agravando ao longo dos anos. Recebendo desde 2015 intensa manutenção com serviços de tapa-buracos, houve a necessidade um trabalho mais profundo na rodovia. “Temos que entender que ela não foi projetada para receber o intenso tráfego atual de caminhões, e a manutenção se tornou incipiente diante disso”, explicou Emerson Pereira, diretor-presidente da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), órgão que fiscaliza e realiza manutenção das rodovias no estado.

A recuperação da rodovia deve durar cerca de um ano e 3 meses e receberá investimentos da ordem de R$ 44,3 milhões. Serão recuperados com novo revestimento 65,680 quilômetros de estrada entre os municípios de Bataguassu e Brasilândia.

A empresa vencedora da licitação, divulgada no último dia 8 de junho, já iniciou a montagem do canteiro de obras. A previsão é que a obra gere 60 empregos diretos na região.

Mais investimentos

Com mais R$ 43,6 milhões em investimentos, o Governo do Estado deve autorizar também nos próximos dias a recuperação da rodovia MS-338, também importante na região do Bolsão. Ao todo serão restaurados 60,2 quilômetros entre o entroncamento da MS-395 e o município de Santa Rita do Pardo. A rodovia também foi construída pela Cesp e a obras de recuperação estão estimadas em 360 dias.

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