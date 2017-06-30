Nova greve geral é convocada contra as reformas da Previdência e trabalhista

Geral
Bancários, professores e outras categorias em MS param em greve geral nesta sexta-feira
Centrais sindicais e movimentos sociais convocaram para hoje (30) uma nova greve geral em protesto contra as reformas da Previdência e trabalhista. Esta é a segunda greve geral nacional convocada pelas centrais sindicais. A primeira ocorreu no dia 28 de abril, quando trabalhadores de várias categorias pararam em diversas cidades do país.
Na ocasião, houve bloqueio de vias e rodovias e confronto entre policiais e manifestantes. Bancários, professores, movimentadores de mercadorias e eletricitários confirmaram paralisação integral em Mato Grosso do Sul.
A informação é do Comitê Estadual Contra as Reformas, formado pelas centrais sindicais (Força Sindical, CUT, CSB, CTB, CGTB e UGT), sindicatos e federações.
Essas categorias e membros de outras categorias que farão paralisações parciais vão se reunir na Praça Ary Coelho, em Campo Grande, a partir das 9h onde prometem fazer muito “barulho” com trio elétrico e manifestação pública para sensibilizar a opinião pública para os problemas que essas reformas representam negativamente para os trabalhadores.
O presidente do Sindicato dos Bancários de Campo Grande e Região, Edvaldo Franco Barros informou que a categoria se reuniu na quarta-feira à noite e aprovou em assembleia geral extraordinária, a paralisação geral nesta sexta-feira (30) em comunhão com outras categorias em todo o país. “Por maioria, os trabalhadores dos bancos aprovaram paralisar as atividades por 24 horas nas agências de Campo Grande e região”, afirmou.
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