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Processo seletivo

Secretaria divulga lista de candidatos isentos da taxa no concurso da Polícia Civil

A publicação segue rigorosamente o cronograma estabelecido em edital

Renan Nucci

Publicado em 01/07/2017 às 08:49

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O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD), divulgou no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (30.6), a lista com os candidatos isentos do pagamento da taxa de inscrição no concurso da Polícia Civil. Segundo a coordenadoria de seleção e ingresso de pessoal, foram recebidas 7.349 solicitações, das quais 970 foram deferidas. A publicação segue rigorosamente o cronograma estabelecido em edital.

Para que não houvesse erro de interpretação, todos os pedidos passaram por três análises. De acordo com o coordenador, Paulo Victor, a maioria dos pedidos indeferidos não atendiam as fundamentações publicadas em edital ou na legislação vigente, como preenchimento correto e completo dos formulários, renda percapita superior, ou prazo de doação de sangue menor que o exigido na legislação.

Ainda segundo o gestor responsável, não há possibilidade de recurso, mas aqueles que tiveram a isenção negada e gostariam de solicitar a razão do indeferimento podem enviar um ofício a coordenadoria até a próxima segunda-feira (03.7), solicitando informações.

Oportunidade

 Estão sendo oferecidas 210 vagas na Polícia Civil. São 30 vagas para delegado (salário de R$ 14.978,26), 100 para escrivão e 80 para investigador, com salário atual de R$ 3.888,26, acrescido do abono de R$ 300,00.

O concurso da Polícia Civil traz algumas inovações em relação aos concursos anteriores. As provas escritas, por exemplo, serão em datas e horários diferentes, o que vai permitir que o candidato possa disputar, por exemplo, a vaga de escrivão e investigador. Mas para isso ele tem que fazer duas inscrições, e a taxa para se habilitar para o concurso é de R$ 197,00. Para o cargo de delegado é exigido bacharelado em direito, e para os outros dois cargos, qualquer curso de nível superior.

Para este concurso optou-se pela descentralização dos locais das provas escritas. Para delegado, a prova será aplicada em Campo Grande no dia 20 de agosto e para escrivão e investigador, no dia 17 de setembro, na Capital, Dourados e Paranaíba. Outra inovação destacada pelo titular da Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD), Carlos Alberto de Assis, é que o edital traz todo o cronograma do concurso. “Isso é uma inovação, assim o candidato tem como se programar”, afirmou o secretário, destacando que fizeram parte da Comissão de Concurso, além de servidores da SAD, representantes da Associação dos Delegados da Polícia Civil (Adepol), Sindicato dos Policiais Civis (Sinpol) e Procuradoria-Geral do Estado (PGE).

As inscrições seguem abertas até 10 de julho.

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