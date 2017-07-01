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Prorrogação

TRE-MS prorroga inscrições para seleção de estagiários por mais uma semana

Candidatos poderão se inscrever até o dia 07 de julho para 70 vagas do ensino médio.

Luiz Guido Junior

Publicado em 01/07/2017 às 07:36

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O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) prorrogou as inscrições do processo seletivo de estagiários do ensino médio para o dia 7 de julho. Ao todo são oferecidas 70 vagas.

As vagas são distribuídas para 22 em Campo Grande e duas em Ponta Porã, Corumbá, Três Lagoas e Dourados e uma nos demais municípios onde há zona eleitoral.

Os candidatos que moram em Campo Grande devem se inscrever na secretaria da instituição de ensino onde estejam matriculados ou no IFMS. Quem mora nas demais cidades precisam fazer a matrícula nos cartórios eleitorais locais.

De acordo com o TRE-MS, os selecionados vão cumprir carga horária de quatro horas diárias no período vespertino, ou seja, à tarde. No total, serão 20 horas semanais, distrituídas de segunda à sexta-feira.

Os interessados deverão ter idade mínima de 16 anos na data da aceitação e estarem matriculados no primeiro ou segundo ano do ensino regular ou na 1ª fase do Educação para Jovens e Adultos (EJA), em instituições de educação da rede pública estadual.

Os estagiários terão bolsa auxílio no valor de R$ 465,39 e auxílio transporte, independentemente de a cidade onde eles forem atuar existir ou não o sistema de transporte coletivo. Os interessados conseguem mais informações pelo telefone (67) 2107-7037.

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