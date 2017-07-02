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Trânsito

Detran relaciona algumas regras para evitar acidentes em rodovias do MS

Em 2016 no estado foram registrados 24.328 acidentes, destes 420 com vítima fatal

Renan Nucci

Publicado em 02/07/2017 às 13:11

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Acidentes de trânsito são, infelizmente, ocorrências comuns no dia a dia. Eles podem ser vistos com frequência nas vias e nas rodovias, seja uma simples colisão ou algo mais grave que demande, inclusive, atendimento médico de emergência. Os números oficiais confirmam isso, em 2016 no estado foram registrados 24.328 acidentes, destes 420 com vítima fatal.

Estudos apontam que 90% dos acidentes são originados por falhas humanas e poderiam ter sido evitados. Neste sentido o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS), elenca algumas atitudes que fazem toda a diferença na construção de um trânsito mais seguro.

Veja

Trafegar na velocidade estipulada para as vias: agindo assim haverá maior tempo de reação do condutor do veículo em caso de situação inesperada e, no caso de o acidente ocorrer, as consequências serão menos graves.


Manter distância do veículo que vai à sua frente: ela deve ser de 3 segundos. Para calcular basta observar o momento em que o veículo passa por algum objeto fixo na pista e conte em quanto tempo você chegou ao mesmo objeto. Se for menor que 3 segundos, desacelere para garantir distância maior.


Não se distraia ao volante: estudos apontam que a falta de concentração proporcionada por ações como falar ao celular (ou mandar mensagens de texto), comer ou distrair-se com objetos externos são sérias causas para ocorrência de acidentes, já que o ser humano, comprovadamente, não consegue se concentrar em mais de uma atividade ao mesmo tempo. Portanto, mantenha seu foco na via.


Cansaço e sono: são duas condições que não combinam com a direção segura. Dirigir cansado, com sono, ou sob o efeito de medicamentos pode ser tão perigoso quanto beber e dirigir. Evite, então, conduzir veículo nestas condições.


Beber e dirigir: não existe limite seguro para a ingestão de bebidas quando se vai dirigir. A bebida compromete a capacidade de reação, indispensável para enfrentar situações inesperadas.


Sinalize suas intenções no trânsito: para dialogar com outros condutores não se esqueça de sinalizar suas manobras utilizando as setas, sinais com o braço, piscadas com os faróis ou breves toques na buzina.


Respeite a sinalização: placas e semáforos são dispostos nas vias após estudos técnicos e, se estão em determinados locais indicando certos comportamentos, esteja certo de que essa colocação tem razão de ser.
Respeite a faixa de pedestres: todos nós somos pedestres em algum momento, portanto, não deixe de respeitar a faixa e esperar a travessia de pedestres.


Mantenha sempre seu veículo em boas condições de manutenção.


Nunca deixe de usar o cinto de segurança: também verifique se seus passageiros, inclusive os do banco traseiro, estão usando o cinto. Ele pode fazer diferença significativa em caso de acidente.

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