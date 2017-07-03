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Energia tem bandeira tarifária amarela em julho e Agepan dá dicas para economizar

Flavio Brito

Publicado em 03/07/2017 às 15:17

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A bandeira tarifária de energia para o mês de julho é amarela, com acréscimo de R$ 2,00 a cada 100 (kWh) consumido. De acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), o fator que determinou o acionamento da bandeira amarela foi o aumento do custo de geração de energia. Conforme o relatório do Programa Mensal de Operação (PMO) do Operador Nacional do Sistema (ONS), o valor da usina térmica mais cara em operação é de R$ 237,71/MWh.

O sistema de bandeiras tarifárias sinaliza o custo real da energia gerada, incentivando os consumidores ao uso consciente da energia elétrica. Com as bandeiras, as pessoas podem controlar melhor seu consumo, adotar medidas de economia e usar a energia elétrica sem desperdício.

A bandeira tarifária não é um custo extra na conta de luz: é uma forma diferente de apresentar um valor que já está na conta de energia, mas que geralmente passa despercebido. As bandeiras sinalizam, mês a mês, o custo de geração da energia elétrica que será cobrada dos consumidores. O funcionamento é simples: as cores verde, amarela ou vermelha indicam se a energia custará mais ou menos em função das condições de geração de eletricidade. Com as bandeiras, a conta de luz fica mais transparente e o consumidor tem a melhor informação para usar a energia elétrica sem desperdício.

Com a bandeira indicando custo maior, mais que nunca é preciso usar a energia elétrica de modo racional. Veja essas dicas e economize.

Chuveiro elétrico
Tomar banhos mais curtos, de até cinco minutos. Especialmente no inverno, quando muita gente usa a temperatura mais quente, não abuse no tempo do banho.

Geladeira
Só deixar a porta da geladeira aberta o tempo que for necessário

Regular a temperatura interna de acordo com o manual de instruções

Nunca colocar alimentos quentes dentro da geladeira

Deixar espaço para ventilação na parte de trás da geladeira e não a utilizar para secar panos

Não forrar as prateleiras

Descongelar a geladeira e verificar as borrachas de vedação regularmente

Iluminação
Utilizar iluminação natural ou lâmpadas econômicas e apagar a luz ao sair de um cômodo; pintar o ambiente com cores claras

Ferro de passar
Juntar roupas para passar de uma só vez

Separar as roupas por tipo e começar por aquelas que exigem menor temperatura

Nunca deixe o ferro ligado enquanto faz outra coisa

Aparelhos em stand-by
Retirar os aparelhos da tomada quando possível ou durante longas ausências

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