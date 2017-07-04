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Dois Irmãos do Buriti

Parceria entre Agepen e Prefeitura garante carteira de identidade a internos

Os documentos de identificação serão entregues no prazo de 30 dias

Renan Nucci

Publicado em 04/07/2017 às 15:48

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A confecção da carteira de identidade será proporcionada a internos da Penitenciária de Dois Irmãos do Buriti (PDIB) através do Projeto Identidade, realizado por meio de parceria entre  a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) e a Prefeitura Municipal do município. Mais de 10% dos detentos serão atendidos.

A primeira fase da confecção da foto 3×4 já foi realizada e na segunda fase será feita a coleta das digitais dos internos. Os documentos de identificação serão entregues no prazo de 30 dias. O projeto foi elaborado pela assistente social Renata Campidelli e foi aprovado por ambas as instituições.

Para o diretor-presidente da Agepen, Aud de Oliveira Chaves, projetos como esses demonstram o comprometimento da instituição com a reintegração social dos reeducandos, considerando que possibilitar a confecção de documentos pessoais básicos é essencial para uma completa reinserção na sociedade.

Além disso, atendimentos odontológicos, psicológicos, de enfermagem e assistência social também são oferecidos aos detentos da unidade, em parceria com a prefeitura local por meio da Secretaria Municipal de Saúde.

Segundo o diretor do estabelecimento penal, Paulo Inverso Elias, as parcerias são essenciais para manter a rotina normal no âmbito penitenciário. “O empenho da Secretaria Municipal de Saúde, dos profissionais da área e dos agentes penitenciários, demonstram que não medem esforços para executar sempre o melhor atendimento aos internos da PDIB”, declara o diretor.

Para o secretário municipal de saúde, Carlos Alberto Serafim dos Santos, o Projeto Identidade é um desses exemplos, com mais um avanço para resolver o problema prisional em Dois Irmãos do Buriti. “A sociedade e os internos ganham com essa parceria estabelecida entre a Prefeitura e a Agepen”, finaliza o secretário.

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