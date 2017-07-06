Labrador Popó se aposenta depois de 10 anos de serviços prestados à PRF

Na tarde desta terça-feira (4) se aposentou o labrador Popó, que há 10 anos trabalha na PRF. A sede da Superintendência Regional da Polícia Rodoviária Federal foi o local escolhido, tanto para celebrar sua despedida, como para assinar seu termo de adoção. Depois de três meses aprendendo a se adaptar no novo lar, popó enfim passará a sua aposentadoria ao lado da Dona Elma Romano.

De acordo com as informações da assessoria, por norma, os cachorros devem se aposentar com 10 anos. Popó, que fez 11 anos em fevereiro deste ano, nasceu no canil da polícia. Além disso, seu histórico é de se admirar: sua mãe também era cão farejador, que se aposentou apenas dois anos mais nova que Popó.

Geralmente, o motivo da aposentadoria decorre por cansaço, ou por doença. No caso do Popó, ele se mostrava cansado nas operações em que participava.

Vale lembrar que o Popó já fez muito, não só pelo estado, mas pelo País. Foi ele, junto com outros dois cães, que participou da abordagem que resultou na maior apreensão de maconha da história da PRF.