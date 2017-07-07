Secretário vistoria obras e confirma a restauração da entrada de Bonito

o vistoriar obras de infraestrutura em andamento em Bonito, em apoio ao turismo e ao setor agropecuário, o secretario estadual de Infraestrutura, Marcelo Miglioli, afirmou que o governador Reinaldo Azambuja cumprirá todos os compromissos com a região. Ele garantiu que, findado o processo de aprovação do projeto executivo pela Caixa Econômica Federal, será executada a restauração do asfalto do acesso de entrada do município.

“Sabemos que esse asfalto ligando o aeroporto ao centro de Bonito é uma reivindicação de toda a sociedade, pois é o cartão de visita do nosso principal destino turístico, e posso garantir que a sua recuperação será feita”, disse Miglioli. Ele explicou que o governo negocia com a Caixa a abertura do processo licitatório do serviço, avaliado em R$ 11 milhões, enquanto o banco analisa o projeto executivo. “O governador pediu prioridade nessa obra”, observou.

Atualmente, o Governo do Estado executa dois grandes projetos de pavimentação no município – 17 km na MS-178, conhecida como Passo do Curê, e 8 km da MS-382, entre o centro de Bonito e a entrada da Gruta do Lago Azul -, onde estão sendo investidos R$ 41 milhões. O primeiro trecho é uma obra emblemática para a região, iniciada há pelo menos 15 anos, com acesso a vários destinos turísticos e fazendas, e será concluída até o fim do ano.



Asfalto é a redenção

O asfalto da MS-382, segundo o secretário, faz parte da implantação do corredor turístico, que ligará Bonito à região de Aquidauana, Miranda, Corumbá e ao centro do Pantanal, chegando a Coxim e Rio Verde, no norte do Estado. O projeto original tem 45 km, até a Baía das Garças, entroncamento da MS-382 com a MS-458, que demanda a Fazenda Firme e Porto Murtinho e ligação com outros troncos em direção a Estrada Parque, em Corumbá.

A pavimentação do Passo do Curê há muito era aguardada pelo trade turísticos e produtores da região. São 26 km de extensão, do entroncamento com a MS-382 e a BR-267 (acesso a Jardim e Porto Murtinho), dos quais 9 km estavam pavimentados. A via apresentava restrições de tráfego no período de chuvas, e quando o rio da Prata, que cruza a pista, transbordava, a região ficava ilhada. No local existe uma ponte de concreto construída há pelo menos 15 anos.

O secretário de Estado de Infraestrutura, Marcelo Miglioli, realizou visita técnica à obra, que está em execução em várias frentes, e destacou a qualidade do serviço. “Dentro das concepções técnicas é uma bela obra, que já começou e parou diversas vezes em governos passados”, comentou. “Nós assumimos o compromisso de entregá-la e faremos isto este ano, independentemente dos recursos federais, ainda não liberados”, pontuou.



Revestimento primário

Para o produtor rural Odilon Teixeira, 64, dono da fazenda Pedra Branca, fundada no início do século passado, a pavimentação da MS-178 era um sonho aguardado por mais de 20 anos. “Isso aqui era um atoleiro, a gente passava a noite puxando caminhão com trator”, lembra. “O asfalto é uma redenção para nós, teremos menos caminhão quebrado e menor custo de transporte”, citou. “O governador Reinaldo Azambuja merece os nossos aplausos”, completou.

A pavimentação dos 8 km na MS-382 também foi iniciada com recursos próprios do Estado, por determinação do governador, enquanto tramita a liberação de verba (R$ 18m3 milhões) do Ministério do Turismo. Nessa primeira etapa, a obra seguirá por 22 km, de um total de 45 km até a Baía das Garças. Todo esse trecho, incluindo mais 260 km da MS-458, receberam manutenção e revestimento primário executados pelo Governo do Estado em 2016.

“Esta é uma obra de qualidade, que segue dentro do cronograma, e com isso o governo está valorizando os recursos públicos em benefício da população”, disse o secretário ao percorrer trechos da MS-382, que também dá acesso a Serra da Bodoquena. Ele realizou a visita técnica às obras ao lado do prefeito de Bonito, Odilson Soares; do secretário adjunto de Infraestrutura, Helianey Paulo da Silva; e do coordenador da região, Gérson Prata.

Estrada turística

Concluindo a visita a Bonito, acompanhada também pelo gerente regional da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) de Jardim, Edmilson Nogueira Escobar, o secretário percorreu cerca de 15 km da estrada turística que liga Bonito aos balneários, pousadas e pesqueiros situados no entorno do Rio Formoso. A vicinal está sendo restaurada pela patrulha mecanizada da Agesul e da prefeitura e o serviço será concluído neste sábado.