Flagrado com 11,8 t de maconha em MS é condenado a 10 anos de prisão

Geral
A Justiça de Mato Grosso do Sul condenou a 10 anos e 6 meses de prisão um homem flagrado com 11,8 toneladas de maconha em Ivinhema, a 280 quilômetros de Campo Grande. O flagrante foi no dia 17 de dezembro de 2015 e a sentença foi divulgada no Diário Oficial de Justiça desta segunda-feira (10).
O acusado dirigia uma carreta carregada com milho. Em meio ao grão foram encontrados diversos fardos de maconha que totalizaram 11,8 toneladas.
De acordo com a decisão do juiz Marcos Vinicíus de Oliveira Elias, de Ivinhema, o acusado terá ainda que pagar 1.050 dias multa, conforme informações divulgadas pelo G1.
Ao ser preso, o homem disse à polícia que havia carregado o veículo com a droga em Caarapó e levaria para São Paulo.
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Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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