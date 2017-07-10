Flagrado com 11,8 t de maconha em MS é condenado a 10 anos de prisão

A Justiça de Mato Grosso do Sul condenou a 10 anos e 6 meses de prisão um homem flagrado com 11,8 toneladas de maconha em Ivinhema, a 280 quilômetros de Campo Grande. O flagrante foi no dia 17 de dezembro de 2015 e a sentença foi divulgada no Diário Oficial de Justiça desta segunda-feira (10).

O acusado dirigia uma carreta carregada com milho. Em meio ao grão foram encontrados diversos fardos de maconha que totalizaram 11,8 toneladas.

De acordo com a decisão do juiz Marcos Vinicíus de Oliveira Elias, de Ivinhema, o acusado terá ainda que pagar 1.050 dias multa, conforme informações divulgadas pelo G1.

Ao ser preso, o homem disse à polícia que havia carregado o veículo com a droga em Caarapó e levaria para São Paulo.