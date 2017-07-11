Ministério Público investiga irregularidades cometidas pela prefeitura de Bodoquena

A 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Miranda investiga irregularidades cometidas pela prefeitura do município de Bodoquena, em gestões passadas. Segundo publicado no Diário Oficial do Ministério Público Estadual de Mato Grosso do Sul desta terça-feira, são três inquéritos civis abertos pela promotora Talita Zoccolaro Papa Muritiba.



Entre os alvos da investigação estão irregularidades no pregão presencial de número 42/2017, suposta situação de nepotismo, licitações e contratações para organização de eventos por meio da Secretaria Municipal de Turismo. Os procedimentos estãos disponíveis para consulta na Rua General Amaro Bittencourt, 935, Centro de Miranda.