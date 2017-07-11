Ministério Público investiga irregularidades cometidas pela prefeitura de Bodoquena

Inquérito civil
Entre os alvos estão pregão, nepotismo e licitações
A 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Miranda investiga irregularidades cometidas pela prefeitura do município de Bodoquena, em gestões passadas. Segundo publicado no Diário Oficial do Ministério Público Estadual de Mato Grosso do Sul desta terça-feira, são três inquéritos civis abertos pela promotora Talita Zoccolaro Papa Muritiba.
Entre os alvos da investigação estão irregularidades no pregão presencial de número 42/2017, suposta situação de nepotismo, licitações e contratações para organização de eventos por meio da Secretaria Municipal de Turismo. Os procedimentos estãos disponíveis para consulta na Rua General Amaro Bittencourt, 935, Centro de Miranda.
Loterias
Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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