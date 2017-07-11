Prefeitura de Miranda aposta na qualidade de eventos para atrair o público

O mirandense já vive a expectativa para a abertura e realização da Feira Cultural Indígena e Rural - Fecir, entre os dias 13 a 16 de julho, além da tradicional cavalgada e do desfile cívico escolar no aniversário da cidade. A qualidade na organização de eventos anteriores – registrando público recorde – é o principal motivo para que a seja tão esperada por toda população.

Em nota divulgada pela assessoria, a gestão destaca que prefeita Marlene Bossay tem inovado na realização destes eventos, o que tem agradado o público e atraído mais pessoas. Durante o carnaval, Micaranda, a organização, a banda escolhida, a segurança dos foliões e as matinês garantiram o sucesso, comprovado com a presença dos moradores, avalia a chefe do Executivo municipal.

Outra realização destacada é a abertura da Mirancopa com atrações e apresentações de excelente nível, com mudanças nas regras e a implantação de mais uma modalidade. Todo este trabalho fez com o torneio batesse recorde de inscrições e equipes além de atrair mais de três mil pessoas na abertura.

A nova fórmula tem atraído um grande público durante a disputa das modalidades, enchendo o ginásio durante as noites e nos fins de semana. A prefeita Marlene diz acreditar que, com o início da modalidade de sinuca, os amantes deste esporte vão lotar os já concorridos dias de competição.

A tradicional festa junina da Secretaria de Ação Social, o “Arraiá da Assistência Social” foi mais um exemplo da participação do cidadão mirandense nas comemorações que a prefeitura tem realizado ou dado o apoio necessário.

A prefeita Marlene falou sobre o recorde de público. “Nós mirandenses gostamos de eventos bem organizados, com segurança, atrações novas. Simplesmente, realizamos tudo com amor e dedicação. Nossa equipe tem comprometimento com a administração e a cidade, por isso sai bem feito”, finalizou a prefeita.