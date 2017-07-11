Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 04:29

Buscar

Últimas notícias
X

Geral

Prefeitura de Miranda aposta na qualidade de eventos para atrair o público

Município recebe feira cultural indígena e rural a partir do dia 13 de julho

Flavio Brito

Publicado em 11/07/2017 às 14:26

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O mirandense já vive a expectativa para a abertura e realização da Feira  Cultural Indígena e Rural - Fecir, entre os dias 13 a 16 de julho, além da tradicional cavalgada e do desfile cívico escolar no aniversário da cidade.  A qualidade na organização de eventos anteriores – registrando público recorde – é o principal motivo para que a seja tão esperada por toda população. 

Em nota divulgada pela assessoria, a gestão destaca que prefeita Marlene Bossay tem inovado na realização destes eventos, o que tem agradado o público e atraído mais pessoas. Durante o carnaval, Micaranda, a organização, a banda escolhida, a segurança dos foliões e as matinês garantiram o sucesso, comprovado com a presença dos moradores, avalia a chefe do Executivo municipal.

Outra realização destacada é a abertura da Mirancopa com atrações e apresentações de excelente nível, com mudanças nas regras e a implantação de mais uma modalidade. Todo este trabalho fez com o torneio batesse recorde de inscrições e equipes além de atrair mais de três mil pessoas na abertura.
A nova fórmula tem atraído um grande público durante a disputa das modalidades, enchendo o ginásio durante as noites e nos fins de semana. A prefeita Marlene diz acreditar que, com o início da modalidade de sinuca, os amantes deste esporte vão lotar os já concorridos dias de competição.

A tradicional festa junina da Secretaria de Ação Social, o “Arraiá da Assistência Social” foi mais um exemplo da participação do cidadão mirandense nas comemorações que a prefeitura tem realizado ou dado o apoio necessário.
A prefeita Marlene falou sobre o recorde de público. “Nós mirandenses gostamos de eventos bem organizados, com segurança, atrações novas. Simplesmente, realizamos tudo com amor e dedicação. Nossa equipe tem comprometimento com a administração e a cidade, por isso sai bem feito”, finalizou a prefeita.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Paralisação

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Luto

Morre jovem que mobilizou redes sociais após queda de caminhonete em MS

Loterias

Aposta de Aquidauana fatura mais de R$ 860,00 na Mega-Sena

Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular

Luto

Morre tenente Jarbas Dias Ferreira, veterano da FEB, aos 104 anos

Publicidade

Loterias

Duas apostas de MS faturam quase R$ 46 mil na quina da Mega-Sena

ÚLTIMAS

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo