Esquadrilha da Fumaça da Força Aérea Brasileira vai se apresentar em Jardim

A Esquadrilha da Fumaça vai se apresentar no dia 3 de agosto, às 16h, no Aeroclube de Jardim. Criado em 1952, o Esquadrão de Demonstração Aérea, também conhecido como “Esquadrilha da Fumaça”, é responsável pela divulgação da Força Aérea Brasileira (FAB) em território nacional e internacional. Sua sede se localiza na Academia da Força Aérea (AFA), na cidade de Pirassununga, divulgou a assessoria de imprensa da prefeitura.

É composta por 13 pilotos altamente treinados e capacitados, a Esquadrilha da Fumaça operou por 30 anos com a aeronave T-27 Tucano, projetada e fabricada pela Empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer), e realizou, em média, 100 demonstrações por ano. Em cada uma delas, o público pode acompanhar uma série de 55 acrobacias de alta performance que incluía o voo de dorso, especialidade da equipe fumaceira. Em 2006, a Fumaça alcançou o recorde mundial na especialidade em formação de dorso, voando com 12 aeronaves.

No dia 29 de junho foi assinado o contrato que firma o compromisso da apresentação e, no dia 30 do mês passado, foi realizado um sobrevoo de reconhecimento, cortando os céus de Jardim e deixando o característico rastro de fumaça pelo caça Tucano.

“Esse é um evento imperdível para toda a nossa população, vale ressaltar que o município não precisou desembolsar qualquer recurso, a única contrapartida será a montagem de som e preparação do aeroclube no dia da apresentação. Todos estão convidados”, explicou o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Planejamento Olavo Júnior.