Leandro Karnal apoia a campanha Mulher Brasileira do TJMS

O historiador e professor Leandro Karnal é o mais novo apoiador da campanha Mulher Brasileira, desenvolvida pela Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, do Tribunal de Justiça de MS.

Karnal esteve em Campo Grande para uma palestra e aproveitou para conhecer o trabalho da juíza Jacqueline Machado, que responde pela Coordenadoria, e trabalha incansavelmente no combate à violência contra a mulher.

Ele gravou um vídeo e, na mídia, ressalta que a campanha tenta acabar com uma das maiores barbáries da sociedade brasileira, que é o preconceito contra a mulher. “É um dos preconceitos mais antigos e mais fortes da espécie humana. Quem é de fato homem entra nessa campanha”.

A campanha possui projetos em andamento como o “Mãos emPENHAdas Contra a Violência”, que propõe a capacitação de profissionais da área da beleza para torna-los agentes multiplicadores de informação no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher, identificando e orientando as clientes de como combater e denunciar os abusos.

Entre as ações contínuas da campanha, apoiada e defendida pelo Des. Divoncir Schreiner Maran, presidente do TJMS, está a 8ª edição da Paz em Casa a ser realizada em agosto, por ocasião do aniversário da promulgação da Lei Maria da Penha.

Currículo - Leandro Karnal é professor, historiador, graduado em História pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos) e doutor pela Universidade de São Paulo (USP). Leciona atualmente na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).

Em autoria ou coautoria, escreveu mais de 10 livros, alguns dos quais estão entre os mais vendidos do Brasil, como Verdades e Mentiras, Felicidade ou Morte; Conversas com um jovem professor. É membro do conselho editorial de muitas revistas científicas do país e colunista de jornais de circulação nacional, como o Estadão e tem participações semanais em rádios e canais de TV do grupo Bandeirantes.