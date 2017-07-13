Reinaldo Azambuja vai a Nioaque para celebrar a Retirada da Laguna

O Governador Reinaldo Azambuja participa na manhã desta quinta-feira (13) na solenidade em comemoração aos 15 anos da Retirada da Laguna, junto com o prefeito Valdir Júnior. De acordo com as informações divulgadas pela assessoria da prefeitura, o governador visitou a Secretaria de Desenvolvimento que recursos para reformas de tratores e também passou pelas ruas 1° de Março e Quintino Bocaiúva, que estão sendo recapeadas. As obras foram garantidas pelo Governo do Estado.

Também estiveram presentes na chegada do Governador o Presidente da Câmara Danilo Catti, Deputados estaduais Coronel David, Júnior Mochi, e Felipe Orro, o prefeito de Jardim Guilherme Monteiro, de Guia Lopes Jair Scarpini, o diretor-presidente da Agraer Enelvo Felini e demais autoridades de Nioaque e região.