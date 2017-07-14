Mato Grosso do Sul registra primeiro caso de vírus da zika em gestante neste ano

A Secretaria do Estado de Saúde (SES) registrou o primeiro caso do vírus da zika em gestante neste ano em Mato Grosso do Sul, segundo divulgou o boletim epidemiológico. A vítima é uma mulher de 31 anos moradora de Bonito, município a 278 quilômetros da capital.

Segundo o responsável pelo ESF Rincão Bonito Claudemir dos Santos Machado, onde o caso foi confirmado, a mulher está gestante de 21 semanas. Nos próximos dias ela deve realizar o exame de ultrassom morfológico e só depois vão fazer o exame para saber se o feto tem microcefalia.

“Ela está sendo acompanhada com mais frequência do que as outras grávidas”, disse Machado.

Neste ano, já foram confirmados 10 casos no estado. Além dela, três em Campo Grande, quatro em Corumbá e um em Dourados e outro em Sonora.

Outro caso

Outra grávida em Bonito também teve a doença confirmada, mas ela não foi localizada pela Secretaria Municipal de Saúde. Segundo informações, no endereço cadastrado no ESF Centro ela não reside mais e o número de telefone está desligado. Este caso não entrou no boletim epidemiológico.