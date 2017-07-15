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Infraestrutura

Nova ponte em Guia Lopes da Laguna é construída ao lado da estrutura que desabou

Estrutura antiga sob o Rio Santo Antônio desabou totalmente com a chuva de verão em janeiro de 2016

Flavio Brito

Publicado em 15/07/2017 às 13:02

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A nova ponte na MS-382 em Guia Lopes da Laguna, sul de Mato Grosso do Sul, que vai substituir a antiga estrutura que desabou totalmente após forte temporal na região, em janeiro de 2016, está sendo construída ao lado. O governo autorizou a obra em março de 2017. A nova ponte terá 80 metros de extensão, duas pistas e uma passarela. 

O governador Reinaldo Azambuja assinou ordem de serviço para a reconstrução da ponte de concreto sobre o Rio Santo Antônio, em Guia Lopes da Laguna, em substituição a estrutura implantada pelo governo anterior e que desabou em janeiro de 2016, após forte temporal na região. A autorização foi dada durante a visita do governador a cidade, neste domingo, e o novo projeto foi orçado em R$ 4,7 milhões, com conclusão em seis meses.

O Estado aguardou mais de um ano o resultado das investigações e perícias sobra a ponte que desabou, ainda não concluídas pelo poder judiciário, e decidiu construir a nova ao lado dos escombros da antiga, que ainda estão obstruindo o rio, atendendo ao clamor da população local e principalmente os grandes e pequenos produtores rurais. A ligação de concreto sobre o rio é fundamental para o escoamento da produção de grãos e bois pela rodovia MS-382.

“A ponte que desabou foi uma obra malfeita, jogaram dinheiro de vocês pelo ralo, aliás, pelo rio, cujo desabamento acabou se tornando uma imagem famosa e demonstrou o descanso de quem deveria ter responsabilidade com a coisa pública”, afirmou Reinaldo Azambuja, que visitou o local onde se encontra a estrutura que ruiu em efeito dominó. “Vamos construir uma nova e tenham certeza que esta não vai desabar”, completou.

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