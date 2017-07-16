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Acidente de trabalho mata homem de 63 anos

Luiz Guido Junior

Publicado em 16/07/2017 às 06:00

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Um homem de 63 anos morreu na manhã desta sexta-feira (14), após sofrer um acidente de trabalho. As informações da equipe de reportagem da Rede Massa dão conta de que o homem trabalhava em uma construção. O relato de testemunhas é que ele puxava um fio de energia que arrebentou. A vítima perdeu o equilíbrio, tentou se apoiar na parede, mas caiu de uma altura aproximada de seis metros. O Siate foi acionado, mas ele teve morte instantânea.

O homem não usava equipamentos de segurança, segundo as testemunhas.

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