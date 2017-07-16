Acidente de trabalho mata homem de 63 anos

Geral
Um homem de 63 anos morreu na manhã desta sexta-feira (14), após sofrer um acidente de trabalho. As informações da equipe de reportagem da Rede Massa dão conta de que o homem trabalhava em uma construção. O relato de testemunhas é que ele puxava um fio de energia que arrebentou. A vítima perdeu o equilíbrio, tentou se apoiar na parede, mas caiu de uma altura aproximada de seis metros. O Siate foi acionado, mas ele teve morte instantânea.
O homem não usava equipamentos de segurança, segundo as testemunhas.
Loterias
Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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