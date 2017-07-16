Processo seletivo de prefeitura com 13 vagas recebe inscrições até quarta-feira

Oportunidade
Os candidatos serão avaliados por meio de análise de títulos e entrevista
Terminam na quarta-feira (19) as inscrições de processo seletivo da Prefeitura de Naviraí, distante 366 quilômetros de Campo Grande para 13 vagas de auxiliar de inspeção sanitária e industrial de produtos de origem animal. Os salários oferecidos são de R$ 1.174 para 40 horas semanais.
As inscrições devem ser feitas na Casa do Trabalhador, na Rua dos Jardins, nº 615, no Centro, das 7h às 10h e das 13h às 16h. Os candidatos serão avaliados por meio de análise de títulos e entrevista. (Veja o edital)
Loterias
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DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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