Operários constroem estrutura que vai substituir ponte que desabou em efeito dominó

Operários da construção civil trabalham em ritmo acelerado para erguer uma ponte de concreto sobre o Rio Santo Antônio, na MS-382 em Guia Lopes da Laguna – distante a 213 quilômetros de Campo Grande. A nova estrutura vai substituir a travessia que foi inaugurada em abril de 2012 e desabou em efeito dominó em janeiro de 2016 por causa das fortes chuvas de verão.

Diversas frentes de trabalhos são desenvolvidas no canteiro de obras. No processo construtivo, as equipes trabalham na confecção das cortinas e tubulões, que vão dar origem aos pilares; e na terraplanagem da beira do rio para retificar o eixo da estrada. No rio, a ponte nova é construída ao lado dos escombros da estrutura antiga – que ainda estão no rio por decisão da Justiça.

Ao contrário da ponte anterior, que tinha 60 metros de comprimento e espaço para passagem de apenas um veículo, a nova estrutura terá 80 metros de extensão, duas pistas e uma passarela. O projeto foi contratado pelo Governo do Estado por R$ 4,4 milhões, e a construção foi autorizada pelo governador Reinaldo Azambuja em março deste ano.

“Essa obra é muito esperada pela população e tem o alto padrão que o empreendimento requer”, afirmou o governador. Depois de pronta, a nova ponte voltará a atender demanda do tráfego e potencializa o setor rural da região. Ela é erguida na estrada que liga as cidades de Guia Lopes da Laguna a Antônio João, e dá acesso aos assentamentos Retirada da Laguna e Rio Feio.

Integração

Para garantir a completa integração do município, o Governo do Estado investe ao todo R$ 8,6 milhões em quatro pontes de concreto em Guia Lopes da Laguna. Além da estrutura que é construída para substituir a ponte que desabou em janeiro do ano passado, outras três já foram erguidas e entregues.

Das três pontes de concreto finalizadas, uma fica sobre o córrego Desbancado, outra sobre o rio Santa Tereza e a terceira sobre o rio Santo Antônio. A construção sobre o córrego desbancado tem 30 metros de comprimento por seis de largura e teve custo total de R$ 749,8 mil.

Já a travessia sobre o rio Santa Tereza, na MS-382, possui 50 metros de extensão por 10 de largura e custou R$ 2,1 milhões aos cofres estaduais. A terceira ponte entregue na cidade (sobre o rio Santo Antônio) saiu por R$ 1,3 milhão ao poder público – a estrutura da travessia tem 60 metros de distância por seis de largura.