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Arraiá do Azulão 2017 rende mais R$ 6 mil a projetos sociais do 7º BPM

Polícia Militar mantém projetos de educação, esporte e combate às drogas

Flavio Brito

Publicado em 18/07/2017 às 14:15

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O Arraiá do Azulão de 2017 rendeu mais de R$ 6 mil que vão apoiar os projetos sociais mantidos pelo 7º Batalhão da Polícia Militar em Aquidauana. O cheque com a doação oficial foi entregue pelo sargento Juliano, presidente do Grêmio da Polícia Militar.

O valor que foi dividido entre os cinco projetos sociais do 7º Batalhão PM, incluindo a Patrulha Mirim em Aquidauana e Anastácio, a Equoterapia, Bom de bola, Bom na Escola e Proerd. Cada projeto recebeu um cheque de R$ 1.260,00.

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