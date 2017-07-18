Arraiá do Azulão 2017 rende mais R$ 6 mil a projetos sociais do 7º BPM

Geral
Polícia Militar mantém projetos de educação, esporte e combate às drogas
O Arraiá do Azulão de 2017 rendeu mais de R$ 6 mil que vão apoiar os projetos sociais mantidos pelo 7º Batalhão da Polícia Militar em Aquidauana. O cheque com a doação oficial foi entregue pelo sargento Juliano, presidente do Grêmio da Polícia Militar.
O valor que foi dividido entre os cinco projetos sociais do 7º Batalhão PM, incluindo a Patrulha Mirim em Aquidauana e Anastácio, a Equoterapia, Bom de bola, Bom na Escola e Proerd. Cada projeto recebeu um cheque de R$ 1.260,00.
Loterias
Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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