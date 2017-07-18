Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 04:35

Buscar

Últimas notícias
X

Geral

Licença-paternidade do Judiciário de Mato Grosso do Sul é ampliada em cinco dias

Medida iguala diretos dos servidores do judiciário ao funcionalismo público federal

Flavio Brito

Publicado em 18/07/2017 às 16:41

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A licença-paternidade dos servidores do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul aumentou de 15 para 20 dias. A lei, determinando a ampliação do benefício, foi publicada nesta terça-feira (18) no Diário Oficial de Mato Grosso do Sul. A legislação que entrou em vigor com a sua publicação na imprensa oficial hoje, estipula que os 20 dias de licença-paternidade serão contados a partir do nascimento do filho do servidor ou ainda da data de adoção ou de guarda para a adoção.

Com a ampliação, se igualam as condições dos servidores da Justiça do Estado as do funcionalismo público federal, que conta com o benefício desde 2016 e também dos trabalhadores da iniciativa privada que atuam em empreendimentos que fazem parte do programa “Empresa Cidadã”, do governo federal, que oferecem esse mesmo período aos pais.

A nova lei, que antes de ser sancionada pelo governador Reinaldo Azambuja (PSDB) foi aprovada pela Assembleia Legislativa, promoveu a alteração de dois dispositivos legais do estado, o Código de Organização e Divisão Judiciária e o Estatuto dos Servidores Públicos do Poder Judiciário.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Paralisação

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Luto

Morre jovem que mobilizou redes sociais após queda de caminhonete em MS

Loterias

Aposta de Aquidauana fatura mais de R$ 860,00 na Mega-Sena

Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular

Luto

Morre tenente Jarbas Dias Ferreira, veterano da FEB, aos 104 anos

Publicidade

Loterias

Duas apostas de MS faturam quase R$ 46 mil na quina da Mega-Sena

ÚLTIMAS

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo