Concurso da Polícia Civil reabre as inscrições hoje

O Governo de Mato Grosso do Sul reabriu hoje (19) as inscrições do concurso público com 30 vagas para delegado, 100 para escrivão e 80 para investigador da Polícia Civil do estado, todos com reservas para negros, indígenas e portadores de necessidades especiais. Os editais estão disponíveis na edição do Diário Oficial a partir da página 3. As inscrições seguem até segunda-feira (24).

De acordo com o edital, os interessados devem preencher um formulário no site da organizadora do processo seletivo e pagar taxa de R$ 197,28. Para o cargo de delegado o salário oferecido é de R$ 14.978,26 para uma carga horária de 40 horas semanais. No momento da posse precisará ser feita a comprovação da conclusão da graduação em Direito, com a apresentação de diploma devidamente registrado fornecido por instituição de reconhecida pelo MEC (Ministério da Educação), acompanhado do respectivo histórico escolar.

A seleção para essa função terá nove fases: prova escrita objetiva de caráter eliminatório, prova escrita discursiva em caráter eliminatório, avaliação médico-odontológica de caráter eliminatório, avaliação de aptidão física de caráter eliminatório, avaliação psicológica de caráter eliminatório, prova de títulos classificatória, investigação social de caráter eliminatório, prova oral de caráter eliminatório e classificatório e, por fim, curso de formação policial de caráter eliminatório e classificatório.

Somente os 750 primeiros colocados na prova escrita participarão das demais fases. Essa primeira avaliação está marcada para o dia 20 de agosto e o resultado final deve sair em julho de 2018. Já para os cargos de escrivão e investigador o salário inicial é de R$ 3.888,26. A seleção dos candidatos inscritos para essas funções terá sete fases, sendo prova escrita objetiva de caráter eliminatório, avaliação médico-odontológica de caráter eliminatório, avaliação de aptidão física de caráter eliminatório, avaliação psicológica de caráter eliminatório, prova de títulos classificatória, investigação social de caráter eliminatório, curso de formação policial de caráter eliminatório e classificatório.

Serão convocados para as demais fases a partir da prova escrita dois mil candidatos para o cargo de escrivão e 1,5 mil para os cargos de investigador.