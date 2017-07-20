Cultura passa por reestruturação e quer cadastrar e valorizar artistas ladarenses

Com nova gestão a partir deste mês de julho a Fundação Municipal de Cultura está passando por uma reestruturação na qual a valorização das festividades e dos artistas ladarenses são prioridades. Emerson do Vale Petzold (Neninho) assumiu a presidência da fundação e Alexandre Ohara a gerência. A dupla pretende dar mais dinamismo ao setor que mais movimenta Ladário e é responsável por organizar festas importantes como o Carnaval, o São João Pantaneiro e a Festa da Padroeira, Nossas Senhora dos Remédios.

“Nesse primeiro momento nós queremos saber dos nossos artistas, queremos saber onde eles moram, o que estão fazendo, como estão vivendo, humanizar o relacionamento entre eles e a fundação”, disse Alexandre. “Por isso mesmo estamos fazendo algumas visitas e solicitando que todos compareçam na fundação para refazer o cadastro que está carente de muitas informações”, afirmou.

Segundo Alexandre, não deverá haver modificações no calendário de eventos da cidade, mas haverá lançamento de novos modelos de produtos. Ele não adiantou o que está por vir, mas sabe-se que a intenção é, entre outras coisas, buscar junto às crianças e adolescentes, valores que possam se sobressair no setor da cultura.

Além disso, a Fundação está avançando no Plano Municipal de Cultura. É como se fosse uma cartilha com o diagnóstico daquilo que deve ser feito no futuro, ou seja, os caminhos que devem ser trilhados na cultura do município. “Esse plano já está pronto, foi muito bem elaborado e nós queremos e vamos segui-lo”, afirmou Alexandre. Entre outras coisas o plano propõe dimensões e perspectivas para a cultura. O plano é completo e contempla todos os setores culturais de Ladário, entre eles, artes plásticas, literatura, patrimônio, cultura popular, música, teatro e a participação social.

“Na verdade, queremos ressaltar nossas raízes, o que é nosso e que é bonito para se ver e para se mostrar. Queremos contar com a participação efetiva do Conselho Municipal de Cultura, com nossos artistas e com nossa gente pantaneira para valorizar ainda mais as coisas da nossa terra, coisas que chamam a atenção do mundo inteiro para uma Ladário rica em história, folclore e diversidade”, concluiu Emerson Petzold.