Bombeiros resgatam corpos de mãe e filha que caíram no rio Vacaria após acidente

O Corpo de Bombeiros Militar em Ivinhema localizou, na manhã desta quinta-feira (20), no rio Vacaria os corpos das mulheres que morreram após o veículo no qual estavam ter sofrido um acidente e caído no rio. A operação de resgate durou toda a manhã e contou com a participação de três bombeiros militares: Tenente Silveira, Subtenente Gilberto e Sargento R. Santana, todos do quartel de Ivinhema.

Na quarta-feira (19), no final da tarde, por volta das 16h30, Roberto Carlos Demazi dirigia seu carro, um Palio Weekend, acompanhado da mulher Maria Auxiliadora Vilhalba Demazi e da filha do casal, Maria Rita Vilhalba Demazi, pela MS-145. Segundo depoimento do condutor, ao tentar desviar de outro veículo, acabou perdendo o controle da direção, bateu na mureta de proteção da ponte e caiu dentro do rio. Apenas Roberto Carlos conseguiu sair do veículo e se salvar. A esposa e a filha dele submergiram com o veículo e morreram no local.

No momento em que receberam a ligação de emergência, os Bombeiros deslocaram para o local do acidente e fizeram o levantamento das informações necessárias para o trabalho de resgate dos corpos, divulgou a assessoria de imprensa. Após o reconhecimento da área, os militares iniciaram os trabalhos no dia seguinte, pois não realizam mergulho no período noturno por questões de segurança dos mergulhadores e por não terem visibilidade dentro das águas do rio.

Ontem de manhã, às 5h, os Bombeiros já estavam no rio para tentar localizar o carro. Em pouco tempo localizaram o veículo e os corpos, mas não conseguiram retirar as vítimas, em virtude de o carro estar tombado. Os Bombeiros tiveram de içar o carro com um trator e utilizando cabo de aço e fitas.

“Um trator ficou posicionado em cima da ponte de concreto enquanto um bombeiro mergulhou e passou a fita por dentro do carro. Em seguida, o mergulhador da Corporação amarrou os corpos junto ao veículo para evitar que pudessem descer com a correnteza, que era intensa e contínua”, observou o tenente Silveira.