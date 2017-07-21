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Fundação de Cultura publica edital do Prêmio Guavira Edição Especial MS 40 anos

Flavio Brito

Publicado em 21/07/2017 às 13:25

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Publicado no Diário Oficial desta sexta-feira (21) o edital de seleção para o Prêmio Guavira de Literatura de Mato Grosso do Sul, edição especial – MS 40 anos. O prêmio é destinado a escritores do Estado e contempla as categorias; literatura infantil e ou Juvenil, Romance, Conto e Poesia.

Por ser uma edição especial, os prazos estabelecidos neste edital serão menores, bem como é exclusivo para escritores sul-mato-grossenses. As inscrições são gratuitas e foram abertas hoje (21).  O prazo segue até 5 de setembro. Os interessados devem ter idade mínima de 18 anos, brasileiros natos ou naturalizados.  Os inscritos deverão encaminhar os documentos exigidos neste Edital para o endereço – Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul Prêmio Guavira de Literatura/ Edição 2017 Gerência de Patrimônio Histórico e Cultural na avenida Fernando Corrêa da Costa, Nº 559, 4º andar Memorial da Cultura e da Cidadania Campo Grande – MS, CEP 79.002-820O, exclusivamente por meio dos Correios por meio de SEDEX, não sendo aceitos encaminhamentos via PAC, Carta registrada ou outras formas de envio.

O prêmio irá contemplar quatro obras literárias escritas em língua portuguesa, produzidas no período de 2015 a 2016 e que tenham registro no ISBN (International Standard Book Number).

O primeiro colocado de cada uma das categorias receberá um prêmio de R$ 10 mil e um certificado de participação. O edital está disponível na página da Fundação de Cultura de MS: www.fundacaodecultura.ms.gov.br e no Diário Oficial https://goo.gl/jZMecU . Mais informações podem ser obtidas na Gerência de Patrimônio Histórico e Cultural da FCMS, pelos telefones 3316-9155.

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