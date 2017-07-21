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Temperaturas sobem, mas aquidauanenses vão sofrer com tempo seco

Corpo de Bombeiros Militar destaca que as condições climáticas dos próximos dias são favoráveis à ocorrência de incêndios

Flavio Brito

Publicado em 21/07/2017 às 08:43

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As temperaturas começam a subir nos próximos dias e o ar frio perde força em Mato Grosso do Sul, apesar do registro de mais uma madrugada fria nas regiões sul e sudoeste. O dia começou com 4°C em Amambai, 12°C em Ponta Porã, 11°C em Bela Vista, 11°C em Dourados e 12°C em Mundo Novo. Em Aquidauana o Instituto Nacional de Meteorologia – Inmet registra mínima de 13°C e máxima de 32°C nesta sexta-feira (21).

O aquidauanense terá um fim de semana quente, mas os dias vão começar com temperaturas mais amenas. O Inmet prevê mínima de 17°C e máxima de 32°C para amanhã (22). No domingo, os termômetros devem variar entre 21°C e 33°C. Os meteorologistas divulgaram alerta para os riscos do tempo seco. A umidade relativa do ar deve chegar aos 25% hoje e aos 18% neste sábado, índices considerados de grande potencial de risco à saúde. 

Trabalhando em regime de alerta, o Corpo de Bombeiros Militar destaca que as condições climáticas dos próximos dias são favoráveis à ocorrência de incêndios florestais em todo o Estado. “A geada queima a vegetação e deixa ela toda seca em uma semana, criando combustível para os incêndios”, explicou o chefe do Centro de Proteção Ambiental do Corpo de Bombeiros Militar de MS, tenente-coronel Waldemir Moreira Júnior. De modo preventivo, os militares já estão trabalhando com equipes extras nos quarteis.

Waldemir explica que o Corpo de Bombeiros trabalha com monitoramento das condições climáticas porque fatores como temperatura, vento e umidade relativa do ar influenciam diretamente nos focos de calor, início e propagação das queimadas. Trabalhando em regime de alerta, o Corpo de Bombeiros Militar destaca que as condições climáticas dos próximos dias são favoráveis à ocorrência de incêndios florestais em todo o Estado.

“A geada queima a vegetação e deixa ela toda seca em uma semana, criando combustível para os incêndios”, explicou o chefe do Centro de Proteção Ambiental do Corpo de Bombeiros Militar de MS, tenente-coronel Waldemir Moreira Júnior. De modo preventivo, os militares já estão trabalhando com equipes extras nos quarteis.

Waldemir explica que o Corpo de Bombeiros trabalha com monitoramento das condições climáticas porque fatores como temperatura, vento e umidade relativa do ar influenciam diretamente nos focos de calor, início e propagação das queimadas. O Inmet emitiu alerta para baixa umidade relativa do ar nesta sexta. O aviso é válido para quase todo o Estado, com destaque para os municípios de Água Clara e Alcinópolis.

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