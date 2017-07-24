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Governo prepara licitação para levantar duas pontes de concreto em Bodoquena

Os recursos que serão utilizados na construção das pontes de concreto sobre o rio Salobra, em dois pontos diferentes de Bodoquena, pertencem aos cofres do Governo do Estado

Renan Nucci

Publicado em 24/07/2017 às 16:55

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O Governo do Estado vai construir duas pontes de concreto armado em Bodoquena, ambas sobre o rio Salobra. Os processos licitatórios dos projetos das travessias estão em andamento, mas a estimativa é de que sejam investidos R$ 2,9 milhões nas obras, conforme a Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul).

Um dos processos prevê investimento de R$ 1,6 milhão na construção de uma travessia de 50 metros de comprimento sobre o rio Salobra, na MS-339. O outro calcula aplicar R$ 1,3 milhão na edificação de uma travessia de 40 metros de extensão sobre o mesmo rio, na estrada vicinal que dá acesso ao Assentamento Canaã.

Para o governador Reinaldo Azambuja, as construções objetivam a evolução e o progresso da região. “Pontes são alternativas de transporte e produção”, afirma o gestor. Segundo ele, o Estado prevê investimentos de mais de R$ 104 milhões em 90 pontes de concreto em 39 municípios de Mato Grosso do Sul.

“Dessas 90 pontes, 31 já entregamos, 21 estão em execução e outras 38 passam por processo de licitação. Vamos totalizar o maior número de pontes de concreto já construídas em Mato Grosso do Sul. Isso significa desenvolvimento, progresso e, principalmente, integração entre nossos municípios”, pontua o governador.

Os recursos que serão utilizados na construção das pontes de concreto sobre o rio Salobra, em dois pontos diferentes de Bodoquena, pertencem aos cofres do Governo do Estado.

Regiões

As pontes pensadas pelo Governo do Estado para promover a integração dos municípios vão atender várias regiões do Estado. Na região de Campo Grande será beneficiado o municípios de Dois Irmãos do Buriti. Na Grande Dourados são contemplados Caarapó, Deodápolis, Glória de Dourados, Jateí, Maracaju e Rio Brilhante. No Bolsão são beneficiados Cassilândia, Chapadão do Sul, Paraíso das Águas e Paranaíba. Na região do Cone Sul, estão relacionados Eldorado, Iguatemi, Japorã, Juti e Naviraí.

Na região do Pantanal, os municípios irmãos Anastácio e Aquidauana são contemplados. Na região Leste as pontes de concreto chegam a Batayporã, Ivinhema e Novo Horizonte do Sul. Já na Norte Camapuã, Costa Rica, Rio Negro e Rio Verde de Mato Grosso são atendidos. Na região Sudoeste são contemplados os municípios de Bela Vista, Bodoquena, Guia Lopes da Laguna, Jardim e Nioaque. E, na região Sul Fronteira são Amambai, Aral Moreira, Coronel Sapucaia, Laguna Carapã, Paranhos, Ponta Porã, Sete Quedas e Tacuru.

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