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Moradores de Aquidauana e Anastácio vão contar com cinco rádios FM

Em Mato Grosso do Sul, 24 emissoras vão migrar para frequência modulada

Rhobson ADM

Publicado em 24/07/2017 às 09:38

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O governo federal realiza hoje (24), em Campo Grande (MS), o 8º mutirão de assinaturas para migração de 37 emissoras de rádio AM para FM. Serão beneficiadas 13 emissoras de Mato Grosso e 24 de Mato Grosso do Sul, em cerimônia conjunta às 14h na sede da prefeitura, com a participação do ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, e da secretária de Radiodifusão, Vanda Nogueira. Os moradores de Aquidauana e Anastácio vão contar com cinco rádios operando em frequência modulada (FM). Em Aquidauana, a migração será autorizada para as Rádios Difusora (AM 1340 MHz) e Independente (AM 1020 MHz). Em Anastácio, a mudança vale para a Pantaneira (AM 710 MHz). 

Em cada mutirão promovido pelo MCTIC, são assinados os termos aditivos de adaptação das outorgas, um dos últimos passos do processo de mudança. Depois disso, as rádios devem apresentar um projeto técnico de instalação da FM à Secretaria de Radiodifusão e solicitar à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) a autorização de uso da frequência. A partir da liberação, os veículos já podem começar a transmitir a programação na nova faixa.

A mudança é uma reivindicação das emissoras AM de todo o país, que sofrem com a perda de qualidade do sinal, de audiência e de faturamento. Ao migrar sua operação para a faixa FM, as rádios também podem ser sintonizadas em dispositivos móveis, como tablets e smartphones, o que garante a continuidade e a modernização do serviço.

O mutirão do MCTIC já foi a Santa Catarina, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Goiás, Paraná, São Paulo e Paraíba. Das 1.781 rádios AM do país, quase 1.500 solicitaram a migração. Nesta primeira etapa, cerca de 960 emissoras poderão operar na faixa atual de FM, de 88 Mega-hertz (MHz) a 108 MHz. As demais candidatas terão que esperar a conclusão do processo de digitalização da TV, responsável por liberar espaço para todas as rádios que desejem fazer a mudança.
 
Serviço

Evento: Cerimônia de migração de rádios AM para FM dos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul
Data: 24 de julho de 2017
Horário: 14h
Local: Prefeitura de Campo Grande

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