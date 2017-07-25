BR-262 é bloqueada por 150 manifestantes em Dois Irmãos de Buriti

O km 442 da rodovia BR-262 está interditado, de acordo com informações divulgadas no grupo de mensagens do aplicativo WhatsApp da Polícia Rodoviária Federal (PRF). De acordo com a mensagem, o tráfego foi interrompido por integrantes do movimento sem-terra.

Já há registro de congestionamento de 1 km, em ambos os sentidos da rodovia. Agentes da PRF de Anastácio se encaminharam para o local – na rotatória de Dois Irmãos do Buriti – para controlar o fluxo no local.

De acordo com as informações divulgadas pela Rádio Pantaneira AM 710, de Anastácio, pacientes que seguiam para Campo Grande para receber atendimento médico, tiveram de retornar.

Policiais Rodoviários Federais estão no local do bloqueio e estimam 150 manifestantes (preliminarmente, levantou-se que a reivindicação seria à celeridade da reforma agrária). Neste momento, a rodovia está interditada totalmente, entretanto, conseguimos com os manifestantes a liberação do fluxo a cada cinco minutos, no sistema "PARE E SIGA".

Policiais Rodoviários Federais fazem a sinalização no local e a segurança dos motoristas.

*Matéria atualizada às 11h21 para acréscimo de informações