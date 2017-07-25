PRF faz a liberação de trecho bloqueado da rodovia BR-262

O km 442 da rodovia BR-262 foi lebarado por volta das 12h, de acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF). De acordo com a mensagem, o tráfego foi interrompido por integrantes do movimento sem-terra.

Houve registro de congestionamento de 1 km, em ambos os sentidos da rodovia. Agentes da PRF de Anastácio se encaminharam para o local – na rotatória de Dois Irmãos do Buriti – para controlar o fluxo no local.

Policiais Rodoviários Federais contabilizaram 150 manifestantes e fizeram a sinalização no local e a segurança dos motoristas.