PRF notifica 660 proprietários e demais responsáveis por veículos para regularização

Veículos removidos, apreendidos e/ou retirados de circulação nas rodovias federais do estado de Mato Grosso Do Sul, que não foram regularizados serão leiloados, caso não haja regularização até 20 de setembro de 2017.

Edital de Notificação publicado pela Comissão Regional de Gestão de Pátio e Leilão de Veículos de Terceiros, da PRF no Mato Grosso do Sul, concedeu prazo de 60 (sessenta) dias. O procedimento para o Leilão é previsto na Resolução 623/2016 do Contran – Conselho Nacional de Trânsito.

Para regularização, os proprietários possuidores de veículos removidos, apreendidos e retirados de circulação nas rodovias federais do Estado de Mato Grosso do Sul, bem como os Agentes Financeiros/Bancos e pessoas detentoras de Reserva de Domínio, deverão comparecer nos pátios de recolhimentos de veículos de terceiros ou nas Delegacias da Polícia Rodoviária Federal no Estado.

O Edital de Notificação, com a relação dos veículos, pode ser acessado através do site. Em caso de dúvidas ou para consultas, o responsável poderá entrar em contato com a Comissão através do e-mail: leilao.ms@prf.gov.br