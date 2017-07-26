Antes de Missa de 7º Dia, filho de ex-vereador homenageia os pais

O filho do ex-vereador de Campo Grande Cristovão Silveira, o cineasta Filipi Silveira, homenageou os pais na data marcada para a Missa de Sétimo Dia, nesta terça-feira (25), em Campo Grande. Cristovão e a mãe do jovem, Fátima, foram mortos no dia 18 de julho, pelo caseiro da chácara da família. O cineasta usou sua página pessoal na rede social Facebook para fazer a homenagem.

Além de anunciar a hora e o local onde foi realizada a cerimônia religiosa, Filipi aproveitou para falar da relação com os pais e revelar que os dois planejam se casar. O rapaz começa a homenagem destacando a coincidência em relação da data. “Dia 25 é o dia da Missa de Sétimo dia de meus pais. Dia 25 é o aniversário de meu pai. Dia 25 é o dia que meus pais iriam se casar”, escreveu na postagem.

“Sim, eles iriam se casar. Se casaram novos apenas no civil, mas este ano resolveram fazer uma pequena cerimônia para comemorar e ao mesmo tempo preencher esta lacuna, após participarem de um encontro de casais. Meu pai desajeitadamente fez uma surpresinha pra minha mãe para simbolizar o pedido de casamento e ainda errou o número do anel... êêêê Silveeeeeeeeeeira. Estavam radiantes, minha mãe tinha se curado da depressão e muito feliz por ter sido convidada para ser madrinha de uma linda menininha. Pareciam dois adolescentes novamente”, publicou o jovem.

A Missa de Sétimo Dia foi realizada no dia 25 de julho de 2017 (terça-feira) às 19h, na Igreja Sagrado Coração de Jesus, local onde foram acolhidos e iriam se casar, na Avenida Mato Grosso, 3.280, em Campo Grande, contou Filipi, por meio da rede social. “Novamente meu muito obrigado pelas mensagens, amo vocês e buscarei ao máximo seguir em frente com minha arte, trabalhar muito e homenageá-los. Parabéns e Obrigado Papai e Mamãe!”, finalizou.

O crime

O crime aconteceu na terça-feira (dia 18), na chácara Bem-te-vi-, localizada na saída para Rochedo, na MS-080. O vereador e a mulher, encontrada nua e com parte das pernas queimada, foram mortos a facadas.

Três pessoas estão presas no Garras (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros): o caseiro da chácara Rivelino Mangelo, 45 anos; e seus filhos Alberto Nunes Mangelo, 20 anos; e Rogério Nunes Mangelo, 19 anos.

Já Diogo André dos Santos Almeida, sobrinho de Rivelino, morreu em troca de tiros com a polícia de Corumbá. O quinto envolvido no crime segue foragido e a polícia faz buscas.