Corumbá ajudará na elaboração do Plano de Recursos Hídricos da bacia do Rio Paraguai

A Bacia do Rio Paraguai, que abrange 30 cidades do Mato Grosso do Sul, ganhará nos próximos meses o seu Plano de Recursos Hídricos (PRH), um documento que auxiliará o estado na gestão do uso racional das águas da região. Os moradores estão convidados a construí-lo, num caminho que começa essa semana. Entre os dias 31 de julho e 3de agosto, serão organizadas as primeiras reuniões públicas para debater o plano, nas cidades de Corumbá, Bonito e Coxim.

Todo o trabalho está sendo conduzido pela Agência Nacional das Águas (ANA), em parceria com o Ministério do Meio Ambiente – MMA, por meio da Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), os estados de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso e o Grupo de Acompanhamento do Plano (GAP). Esse grupo, criado pela CNRH em 2013, é formado por representantes do poder público, sociedade civil e usuários de recursos hídricos.

Os locais das reuniões já estão definidos. No dia 31, o encontro serárealizado no Nacional Palace Hotel, em Corumbá. No dia 2, no Marruá Hotel, em Bonito. Por fim, no dia 3, no Hotel Coxim, em Coxim. Todos serão entre 18h30 e 21h30 (as inscrições ao evento estarão abertas a partir das 18h).

Entre os dias 28 de agosto e 1ode setembro, as audiências seguirão para o Mato Grosso, e serão realizadas nos municípios de Cáceres, Rondonópolis e Cuiabá.

Essas Reuniões Públicas iniciam uma série de eventos que irão ocorrer para informar e ouvir a sociedade da Bacia, contribuindo para uma construção participativa do PRH Paraguai.Nessa etapa, serão apresentados o Diagnóstico, que reflete a situação atual dos recursos hídricos da região, e o Prognóstico, que analisa as possibilidades de mudanças e desenvolvimento. Esses estudos serão a base para as ações propostas do Plano.

O envolvimento da sociedade é fundamental na elaboração do PRH Paraguai, cujo sucesso refletirá o resultado de uma construção participativa e integradora dos diversos atores da Região Hidrográfica do Paraguai.

Sobre os Planos de Recursos Hídricos

Os Planos de Recursos Hídricos, um dos instrumentos de gestão criados pela Política Nacional de Recursos Hídricos,são documentos balizadores que definem ações estratégicas em recursos hídricos de uma determinada região.O objetivo desse instrumento é propor ações e metas para minimizar conflitos potenciais ou existentes pelo uso da água, tendo em vista os múltiplos interesses dos usuários, do poder público e da sociedade civil organizada.

A implementação das ações previstas no PRH Paraguai depende da construção de pactos entre os diversos atores da região que se dá através do planejamento participativo e da mobilização social, conforme diretrizes estabelecidas na Resolução CNRH n°145/2012.