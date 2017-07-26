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Durante trabalho, funcionário cai em piscina de universidade e morre

Vítima era responsável pelo setor das piscinas da UFMS

Flavio Brito

Publicado em 26/07/2017 às 10:14

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Homem de aproximadamente 50 anos, funcionário de uma empresa terceirizada, morreu nesta manhã, após cair na piscina da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), localizada na Avenida Costa e Silva, em Campo Grande. Vítima, que prestava serviços no local, estava jogando cloro quando passou mal e caiu em uma das piscinas de aproximadamente 6 metros de profundidade.

Segundo informações de um funcionário, de 59 anos, que não quis ser identificado, ele estava do outro lado da grade da piscina e viu a vítima de longe, jogando o cloro. Quando a testemunha abaixou para fazer a limpeza e voltou a olhar para o colega, ele já havia caído na piscina. Funcionário pediu ajuda aos colegas que acionaram o Corpo de Bombeiros.

Dois bombeiros entraram na piscina e retiraram a vítima que estava há cinco minutos na água. Depois de retirar a vítima, cerca de sete socorridas, entre equipes dos Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), fizeram revezamento para reanimar a vítima.

Após 30 minutos de procedimento de reanimação, vítima retomou a pulsação e foi encaminhada até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Bairro Universitário, porém, não resistiu a outra parada cardiorrespiratória e morreu na unidade de saúde. 

 

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