Durante trabalho, funcionário cai em piscina de universidade e morre

Geral
Vítima era responsável pelo setor das piscinas da UFMS
Homem de aproximadamente 50 anos, funcionário de uma empresa terceirizada, morreu nesta manhã, após cair na piscina da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), localizada na Avenida Costa e Silva, em Campo Grande. Vítima, que prestava serviços no local, estava jogando cloro quando passou mal e caiu em uma das piscinas de aproximadamente 6 metros de profundidade.
Segundo informações de um funcionário, de 59 anos, que não quis ser identificado, ele estava do outro lado da grade da piscina e viu a vítima de longe, jogando o cloro. Quando a testemunha abaixou para fazer a limpeza e voltou a olhar para o colega, ele já havia caído na piscina. Funcionário pediu ajuda aos colegas que acionaram o Corpo de Bombeiros.
Dois bombeiros entraram na piscina e retiraram a vítima que estava há cinco minutos na água. Depois de retirar a vítima, cerca de sete socorridas, entre equipes dos Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), fizeram revezamento para reanimar a vítima.
Após 30 minutos de procedimento de reanimação, vítima retomou a pulsação e foi encaminhada até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Bairro Universitário, porém, não resistiu a outra parada cardiorrespiratória e morreu na unidade de saúde.
Loterias
Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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