Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 04:38

Buscar

Últimas notícias
X

Geral

Procon vai fiscalizar cumprimento da lei que garante benefícios para jovens

Aquidauanense e consultor da Unesco/Programa Identidade Jovem, Rodney Custódio da Silva Ferreira fez a articulação com o órgão

Flavio Brito

Publicado em 26/07/2017 às 08:38

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Júnior participou de reunião com o superintendente para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon-MS), ligado à Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), Marcelo Salomão para falar sobre o programa federal Identidade Jovem (ID Jovem). A visita é parte da estratégia de divulgação do programa, que visa assegurar benefícios a jovens mínimos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, como meia entrada e descontos em eventos esportivos e viagens.

O superintendente do Procon-MS se reuniu também com o gestor da subsecretaria de Campo Grande, Nikythelms Cristoffer, membro da equipe que  faz a articulação e divulgação do programa. Este mesmo tipo de encontro também é realizado no interior do Estado pelo subsecretário de Políticas Públicas para a Juventude de Mato Grosso do Sul, Thiago Freitas.

Marcelo Salomão afirmou que o Procon vai atuar na fiscalização desses benefícios assegurados aos jovens incluídos no programa, como já vem fazendo com relação à meia entrada. O programa Id Jovem, lançado pelo Governo Federal em 2016 com o objetivo de promover a emancipação dos jovens brasileiros por meio do acesso a atividades de lazer, concede desconto em shows, espetáculos, eventos esportivos e viagens interestaduais para jovens de baixa renda. No país, a estimativa é a de que o programa beneficie 18,4 milhões pessoas.

O programa, criado pelo Decreto n° 8.537, de 5 de outubro de 2015, beneficia jovens de 15 a 29 anos com renda familiar de até dois salários mínimos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). A meia-entrada deve estar garantida em relação a 40% do total de ingressos disponíveis. O decreto estabelece, também, normas para a reserva de vagas a jovens de baixa renda nos veículos do sistema de transporte coletivo interestadual com gratuidade ou com desconto de 50%, no mínimo, no valor das passagens, a serem utilizadas depois de esgotadas as vagas gratuitas.

A Identidade Jovem é um documento de emissão virtual, disponibilizado pela Caixa Econômica Federal, e pode ser acessado por meio de aplicativo para smartphones e pela Internet. O documento também poderá ser emitido em cartões plásticos onde há dificuldade no acesso à rede mundial de computadores.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Paralisação

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Luto

Morre jovem que mobilizou redes sociais após queda de caminhonete em MS

Loterias

Aposta de Aquidauana fatura mais de R$ 860,00 na Mega-Sena

Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular

Luto

Morre tenente Jarbas Dias Ferreira, veterano da FEB, aos 104 anos

Publicidade

Loterias

Duas apostas de MS faturam quase R$ 46 mil na quina da Mega-Sena

ÚLTIMAS

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo