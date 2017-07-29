Tribunal de Justiça deve abrir concurso com salários de até R$ 5 mil

Oportunidade
PUC-PR deve organizar certame e edital está previsto para sair em agosto
O próximo concurso público do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul pode ter como banca responsável a Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR). O edital deve ser publicado até o fim de agosto.
O certame terá vagas para técnico de nível superior e analista judiciário, para candidatos graduados em diversas áreas de conhecimento. As funções têm salários iniciais de R$ 4.415,70 e R$ 5.065,56.
O número de vagas ainda está indefinido e a comissão do concurso está formada desde abril de 2017. A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa do TJMS, que confirmou as informações sem dar precisão da data que será lançado edital.
Já há alguns cursinhos abertos para que interessados no concurso possam preparar-se para as provas.
A PUC-PR também divulgou que "tudo indica que vai ser a organizadora do certame".
TJ-MS
O TJ-MS foi instituído em 1977. Com sede no Parque dos Poderes, em Campo Grande, o tribunal tem comarcas em todo o Estado, cada uma com varas cível, criminal e especializada.
O último concurso do TJ-MS abriu 10 vagas na função de Analista Judiciário/Direito em 2015 e também foi realizado pela PUC-PR.
Foram aplicadas provas objetivas com 60 questões de língua portuguesa, conhecimentos gerais e conhecimentos específicos. O concurso teve sua validade expirada em 13 de julho de 2017.
O tribunal também realizou concurso em 2012. Organizado pela Fadems, o certame teve 55 vagas nas áreas de analista de sistema computacional, analista técnico contábil, engenheiro civil, engenheiro eletricista, arquiteto, jornalista, odontólogo, estatístico, analista judiciário, assistente social e psicólogo.
O concurso teve aplicação de prova objetiva para todas as funções com questões de língua portuguesa, noções de direito e conhecimentos específicos; além de prova prática para analista.
Loterias
Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS